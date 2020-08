365 Algarve leva Piquenique de Charme a Santo Estêvão e Street Art a Lagos

Hoje às 15:45 Facebook

O Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida ruma, este sábado, dia 29 de agosto, a Santo Estêvão, em Tavira. A iniciativa propõe aos participantes piqueniques inspirados nos anos 30 e 40. Sábado vai ser também o dia de mais uma sessão do Street Art Lab, em Lagos, e de mais uma viagem (A)Prender-me no Algarve, desta vez com início no Jardim Municipal de Algoz, às 18 horas.

Começando por Santo Estêvão, "a experiência do Piquenique de Charme inclui uma refeição cheia de aromas de outros tempos, com produtos locais e surpresas gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa". De acordo com o programa 365 Algarve, o instrumento simbólico do Algarve, o acordeão, será também protagonista com uma atuação durante o piquenique, como se fazia em outros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde campestres".

O chef vai explicar a ementa da refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram utilizados na confeção. Todas as explicações vão ser traduzidas para inglês por um mestre de cerimónias que vai estar presente em todas a ações, disponível para esclarecer todos os participantes estrangeiros e nacionais em caso de dúvidas.

