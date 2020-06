"Confinando": o cartoon sobre a pandemia que Lagos premiou

Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O cartoon "Confinando", de Sara Glória, foi o vencedor do concurso de cartoons humorísticos, relacionados com a questão da covid-19, promovido pela Câmara de Lagos.

Em segundo lugar ficou Nuno Abrantes, com "Lagos com Vida". O cartoon "Distanciamento Social", de Camile Bobeau, fecha o pódio, no 3.º lugar. Quanto a prémios, a vencedora arrecada 300 euros, o 2.º prémio vale 200 euros, e o 3.º recebe100 euros.

A decisão foi tomada após reunião e análise do júri, constituído pela vereadora da Cultura da Câmara de Lagos, Jorge Pereira, em representação do LAC, e Mário Belém, como artista convidado. Todos os trabalhos que reuniram as condições expressas no regulamento vão agora ser divulgados no site e nas redes sociais, além do respetivo diploma de participação a que os participantes na iniciativa vão ter direito.

Leia mais em Sul Informação