"Drive-in" de Lagos vai ter música e cinema ao ar livre

Concertos, de géneros tão distintos como rock, fado ou música popular, e cinema, com filmes como "Parasitas" ou "Cinema Paraíso". Lagos criou um "drive-in" no Campo de Jogos do Rossio da Trindade, que vai funcionar de 1 de agosto a 5 de setembro, às 21 horas e 30. A entrada é sempre gratuita.

Para retomar a atividade cultural, mantendo as medidas de segurança, a Câmara de Lagos decidiu resgatar "o conceito do «drive-in» que tanto sucesso fez nas décadas de 50 e 60". O verão lacobrigense vai ganhar "uma nova dimensão com concertos de artistas e bandas locais cujos géneros passam pelo rock, pop, dado, música Popular, mas também com sessões de cinema ao ar livre".

A ideia é que o público possa apreciar os espetáculos e os filmes no conforto e segurança dos seus carros. O "Drive-in Lagos" é gratuito e vai ter lugar no Campo de Jogos do Rossio da Trindade entre 1 de agosto e 5 de setembro, às 21 horas e 30, mediante inscrição prévia obrigatória.

