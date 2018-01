Contramão e colisão frontal fazem dois mortos no Algarve

Paulo Lourenço Hoje às 18:02, atualizado às 18:05 Facebook

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira, em resultado de dois acidentes graves em Lagos e Loulé, no Algarve.

Em Lagos, uma colisão, ocorrida alegadamente na sequência de um veículo em contramão, matou um homem de 78 anos. Em Loulé, na nova variante, uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas devido a uma colisão frontal.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente em Lagos ocorreu cerca das 15.30 horas, na Avenida da Fonte Coberta, quando um Fiat Cinquecento, conduzido por um homem de 78 anos, terá saído da sua mão e embatido frontalmente com outra viatura que seguia em sentido contrário.

De acordo com testemunhos no local, desconhece-se o que terá levado o idoso a perder o controlo do carro, admitindo-se que possa ter sido vítima de doença súbita. Na outra viatura seguia um casal holandês, na casa dos 60 anos. Ambos sofreram apenas ferimentos ligeiros.

De acordo com a mesma fonte, cerca das 16.10 horas, um violento embate frontal na zona do Esteval, na Nova Variante à Estrada Nacional 125, em Loulé, provocou a morte de uma mulher que seguia num automóvel de alta cilindrada, de matrícula alemã. A vítima ficou presa nos destroços e teve de ser desencarcerada, mas não resistiu aos ferimentos. Ao lado, seguia uma pessoa que sofreu ferimentos.

Na outra viatura, seguiam três ocupantes, que, de acordo com a fonte do CDOS, sofreram igualmente ferimentos ligeiros.