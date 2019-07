Dom Rodrigo de Lagos com 126,7 quilos já é recorde do Guiness

Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez das melhores doceiras de Lagos trabalharam afincadamente durante três dias a fio e conseguiram: fizeram um Dom Rodrigo gigante com 126,7 quilos de peso, que já é recorde do Guiness Book.

Às 18h25 de sexta-feira passada, na abertura da Feira Concurso da Arte Doce, que decorreu em Lagos durante o fim de semana, a (ainda) presidente da Câmara Maria Joaquina Matos recebeu das mãos do juiz do Guiness World of Records, o espanhol Victor Fenes Vaca, a placa que atestava o feito do Dom Rodrigo lacobrigense.

Leia mais em Sul Informação