E se o sismo de 1969 acontecesse hoje?

Marcelo Rebelo de Sousa participou numa sessão de evocação dos 50 anos do sismo de 28 de Fevereiro de 1969.

Foi há 50 anos que a terra tremeu, no Algarve, num grande sismo com magnitude estimada em 7.9 na escala de Ritcher. Como seria se acontece hoje um abalo semelhante? Especialistas dizem que "pouco está a ser feito" para prevenir os estragos e o próprio Presidente da República, que participou, em Sagres, numa sessão de evocação do Sismo de 28 de Fevereiro de 1969, confessa estar "atento" a esta questão.

