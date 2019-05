Hoje às 01:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A terceira edição do festival Algarve Jazz Gourmet Moments começa este sexta-feira, dia 24, a sua vertente de concertos no Centro Cultural de Lagos, com a atuação de Benny Goldson, "nome incontornável" do panorama jazzístico mundial, que inicia na cidade algarvia a sua tournée pela Europa.

Até 26 de Maio, vão ainda passar pelo palco do CC Lagos, o nova-iorquino Peter Cincotti e o brasileiro Ed Motta.

Leia mais em "Sul Informação".