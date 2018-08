Jovem morre ao cair de uma falésia de mais de 100 metros em Lagos

29 Maio 2018 às 23:06 Facebook

Um rapaz de 16 anos morreu, esta terça-feira, após cair de uma falésia de mais de 100 metros de altura, em Lagos.

O caso ocorreu numa zona conhecida como "Rocha Negra", entre a Praia de Porto de Mós e a Praia da Luz, em Lagos.

O alerta foi recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, pelas 19 horas, através de uma jovem que se encontrava no local com o rapaz, de nacionalidade portuguesa.

"O jovem adolescente estava no local acompanhado por uma jovem. Foram de imediato mobilizados para o local elementos da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos, dos Bombeiros Voluntários de Lagos e do INEM que localizaram a vítima já sem vida", disse à agência Lusa o comandante Fernando Fonseca, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

O resgate do corpo foi efetuado por via marítima, cerca das 22 horas, com recurso a uma embarcação da estação salva-vidas de Ferragudo, devido às difíceis condições de acesso ao local.

"Estão a ser efetuadas as diligências e vai ser ouvida a jovem, que é a testemunha do que terá acontecido. Não existem indícios de crime, mas a Polícia Marítima está a investigar a ocorrência", salientou.

O capitão do porto de Lagos coordenou a ação no local.