Uma Carta de Compromisso sobre a "necessidade de proteção e valorização do mar, como recurso inestimável" vai ser elaborada pela Associação de Municípios Terras do Infante e pela Universidade do Algarve, podendo ainda ser aberta a "outros atores".

O anúncio foi feito por Maria Joaquina Matos, presidente do Conselho Diretivo daquela Associação de Municípios e da Câmara de Lagos, no sábado, durante o encerramento do I Congresso das Terras do Infante.

