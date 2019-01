Hoje às 11:32 Facebook

Alexandre Domingues, atual consultor da Federação Portuguesa de Ciclismo, é o responsável pela empresa que desenvolveu o projeto.

O primeiro Centro de BTT do Algarve, homologado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, vai ser criado em Barão de São João, no interior do concelho de Lagos. A nova estrutura vai ser inaugurada na Feira do Folar, que terá lugar naquela aldeia no fim de semana da Páscoa, entre 19 e 21 de abril.

