Resgatado em Lagos navegador solitário inglês em barco a remos

A Autoridade Marítima resgatou na sexta-feira um navegador solitário inglês que se encontrava em dificuldades no mar, numa embarcação a remos, a sul de Lagos.

Em comunicado divulgado este domingo, a Autoridade Marítima Nacional adiantou que o homem, de 35 anos, foi resgatado a cerca de 30 milhas a sul de Lagos ao abrigo de uma operação de resgate coordenada pelo capitão do porto de Lagos durante a tarde e noite de sexta-feira.

O alerta foi recebido ao início da tarde, dando conta de que um navegador solitário, a bordo de uma embarcação a remos com sete metros de comprimento, estava em dificuldades, em virtude das más condições do mar e com entrada de água na embarcação.

A operação, conduzida em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, permitiu que a tripulação da Diligente, da Estação Salva-vidas de Sagres, resgatasse o navegador sem necessidade de assistência médica.

Face à proximidade de navegação mercante, foi também empenhado um navio mercante de bandeira maltesa, que, após detetar a embarcação em perigo, se manteve nas proximidades até chegada da embarcação Salva-vidas.

Ainda na sexta-feira, a Polícia Marítima de Portimão conduziu uma operação de outra natureza, no Vale da Lama, na Ria de Alvor, neste caso para detetar e identificar apanhadores ilegais de iscos utilizados na pesca, conhecidos como "minhocão".

Durante a operação, foram apanhados em flagrante três homens de nacionalidade espanhola, em situação ilegal, na posse de 21 quilos de anelídeos, que foram devolvidos à ria. Estes vermes, usados como isco na pesca, são animais invertebrados, com um papel importante no ecossistema aquático, "contribuindo diretamente e indiretamente para a alimentação de inúmeras espécies", conclui a Polícia Marítima.