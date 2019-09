Turista checa caiu em ravina no Algarve ao tirar fotografias na arriba

Hoje às 15:18 Facebook

Uma turista checa, com cerca de 20 anos, caiu esta manhã numa ravina na Ponta da Piedade em Lagos, Distrito de Faro.

A jovem ficou imóvel num buraco, a cerca de 12 metros do solo, o que obrigou a uma ação de resgate pelo Grupo de Salvamento Especial dos Bombeiros de Portimão, declarou à Lusa o comandante Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos.

O alerta foi dado às 11.54 horas, segundo fonte do CDOS Faro. A vitima foi retirada um pouco antes das 14 horas com queixas de dor no lado direito da zona pélvica, pelo que foi encaminhada para o Hospital de Portimão para uma avaliação mais rigorosa, adiantou o responsável.

A turista estava a tirar fotografias quando escorregou da arriba, conhecida por ser uma zona de perigosidade devido à natureza da sua estrutura e instabilidade do solo.

No local estiveram 16 operacionais e 5 viaturas, entre Bombeiros de Portimão e Lagos e Autoridade Marítima.