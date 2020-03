Lagos aumenta duração da Feira Arte Doce e da Festa do Banho 29

Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira Concurso Arte Doce deste ano vai ter cinco dias (22 a 26 de julho) e a Festa do Banho 29 passará a ter dois (28 e 29 de agosto). Estes são alguns dos destaques da programação da Câmara de Lagos para este ano, apresentada na passada sexta-feira, 6 de março, no âmbito de uma iniciativa onde se discutiu o futuro do turismo e da cultura do Algarve.

Na sessão de abertura, a cargo de Hugo Pereira, presidente da Câmara de Lagos, de Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, e de Adriana Nogueira, diretora regional de Cultura, foi referido o crescimento turístico do Algarve que, mesmo com desafios devido a constrangimentos como o Brexit, a falência de operadores turísticos e as alterações climáticas, conseguiu registar, em 2019, um crescimento de hóspedes, representando 30% da quota nacional.

Leia mais em Sul Informação