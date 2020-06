Lagos celebra Dia Mundial do Ambiente com app didática

Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Lagos vai celebrar o Dia Mundial do Ambiente, que se comemora esta sexta-feira, dia 5 de junho, com o lançamento de uma aplicação didática para os mais novos chamada "Super Ique na Defesa do Ambiente".

O objetivo é "sensibilizar crianças e famílias para as questões ambientais que nos afetam a todos, como a limpeza das praias, separação do lixo e poupança de água", explica a Câmara de Lagos.

Disponível no Google Play (Android) e na App Store (iOS Apple), o jogo interativo e educativo dá continuidade às aventuras do Super Ique, apresentado no filme de animação lançado em 2019, "Plásticos - Um Desafio Ambiental".

Leia mais em Sul Informação