Lagos dá nova vida às ruínas romanas da Praia da Luz

Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A obra de construção do Centro de Acolhimento ao Visitante do Balneário Romano da Praia da Luz, que prevê a conservação, valorização e divulgação deste sítio arqueológico, vai ser adjudicada pela Câmara de Lagos, em Faro.

A empreitada vai custar cerca de 312 mil euros, mais IVA, e tem um prazo de execução de 240 dias, ou seja, cerca de oito meses.

"A intervenção tem como propósito criar condições para a reabertura do monumento à fruição pública, incluindo o acesso a cidadãos com mobilidade condicionada. O programa do projeto, da autoria de Pedro Alarcão Arquitetos, contempla: a criação de um edifício de acolhimento ao visitante; a implementação de percursos de visita, hierarquicamente definidos; ações de conservação e consolidação das ruínas; a interpretação do edifício termal; ações pontuais de reconstituição que permitam ao visitante percecionar melhor a estrutura outrora existente; bem como a divulgação dos resultados obtidos e da intervenção arquitetónica implementada", descreve a autarquia lacobrigense.

Leia mais em Sul Informação