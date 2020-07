Lagos implementa rede WI-FI no concelho

Hoje às 16:24 Facebook

A Câmara de Lagos vai implementar uma rede ​​​​​​​WI-FI, de acesso livre à internet, no concelho.

A autarquia tem a decorrer, de resto, um concurso "para a elaboração do projeto de implementação da rede Wi-Fi na área do município". Em nota de imprensa, o Município explica que "o objetivo é tornar mais acessível e livre o acesso à internet sem fios, acrescentando um atrativo adicional às principais zonas urbanas do concelho".

O centro histórico, o parque do anel verde e o jardim junto à escola Júlio Dantas, na zona de Santo Amaro, são os locais contemplados na cidade.

