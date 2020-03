Lagos já pensa no pós Covid-19 e prepara nova edição do "Viver o Verão"

Hoje às 18:17 Facebook

A Câmara de Lagos já começou a pensar no próximo verão, que espera já ser um período pós Covid-19, e a planear a ocupação dos tempos livres dos jovens lacobrigenses em julho e agosto.

O executivo camarário lacobrigense aprovou, esta semana, as condições de participação no programa "Viver o Verão 2020". A novidade deste ano "é o acréscimo de vagas e a generalização da modalidade de participação «Manhã e Tarde» a todos os núcleos do projeto, designadamente ao pólo da Luz, à semelhança do que já acontecia com os núcleos de Lagos, de Odiáxere e de Bensafrim", revelou a Câmara de Lagos.

