Lagos promove concurso de montras de Natal

A Câmara de Lagos, em Faro, vai promover um concurso de montras de Natal, em parceria com a ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, com o objetivo de dinamizar o comércio durante "o período de crise pandémica". Trata-se de um "incentivo às compras de Natal com toda a comodidade e segurança".

O concurso de montras, dirigido a comerciantes que possuam estabelecimento no concelho de Lagos, vai decorrer entre 1 e 25 de dezembro, mediante uma inscrição obrigatória em formulário online, até ao dia 23 de novembro.

O concurso de montras, que integra a programação de Natal em Lagos, "enquadra-se na estratégia de dinamização do comércio tradicional e do centro histórico de Lagos, bem como do seu património, incentivando a realização de compras natalícias, o aumento da procura e a sustentabilidade económica dos estabelecimentos comerciais", explica a autarquia lacobrigense.

