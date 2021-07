Levantada interdição a banhos na Praia da Batata

Marisa Silva Hoje às 13:21 Facebook

Foi levantada, esta sexta-feira, a interdição a banhos na Praia da Batata, em Lagos. As análises à água revelam que não há risco para a saúde dos banhistas.

A interdição foi determinada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao final da tarde de terça-feira depois de terem sido detetados valores microbiológicos da água acima dos parâmetros de referência. As análises foram feitas no âmbito da testagem regular à qualidade da água das zonas balneares.

Perante os resultados, a APA deu indicações à Capitania do Porto de Lagos para interditar os banhos e os nadadores-salvadores hastearam a bandeira vermelha.

Novas análises, entretanto realizadas pela APA, indicaram que não há perigo para a saúde pública, pelo que foi dada a indicação para levantar a interdição imposta.

Segundo o comandante da Capitania do Porto de Lagos, Pedro Palma, "foi novamente hasteada bandeira verde, cerca das 11 horas, e já são permitidos os banhos".