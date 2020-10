Novembro em Lagos tem música, teatro, humor e caminhadas

Hoje às 17:22 Facebook

Música, teatro, humor, encontros literários, workshops, exposições, arte e caminhadas. Mesmo em tempos de pandemia, a cultura mantém-se bem viva, durante o mês de novembro, em Lagos, Faro.

No Centro Cultural de Lagos, novembro começa com um grande destaque: Luísa Sobral apresenta no dia 6, às 21 horas e 30 um concerto diferente e íntimo a partir do seu já vasto repertório.

Já no dia 13, o ator Ivo Canelas vai fazer duas sessões, às 18 horas e 30 e às 21 horas e 30 do seu espetáculo "Todas as coisas maravilhosas", apelando à participação do público num cruzamento imersivo do storytelling e do teatro imersivo. Logo no dia seguinte, às 21 horas e 30, é a vez de Marisa Carvalho e Nicole Gonçalves animarem o público com a sua hilariante comédia musical "Selva com Elas".

