Projeto de promoção do turismo sustentável arranca em Lagos

Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira reunião de apresentação e esclarecimento do projeto de promoção do turismo sustentável "Interreg-Med Sustowns", que tem Lagos como cidade-piloto, realiza-se esta segunda-feira, dia 15 de junho.

A ideia do projeto passa, por "promover um turismo mais sustentável em pequenas cidades de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior, ao longo da costa do Mediterrâneo", explica a Câmara de Lagos. Dinamizado em Portugal pela Universidade do Algarve, que integra o consórcio de 10 parceiros, o projeto é financiado pelo FEDER e pelo IPA, estando a ser executado em sete países (Albânia, Croácia, Eslovénia, Espanha, Grécia, Itália e Portugal) e 18 localidades.

"Lagos foi escolhida pela Universidade do Algarve como cidade-piloto, atendendo à sua localização, elevado potencial turístico, nomeadamente costeiro, assim como pelos seus traços históricos e culturais e pela particular atenção que as autoridades locais têm dedicado às novas condições externas, como é o caso das alterações climáticas", revela a autarquia.

Leia mais em Sul Informação