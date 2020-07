Street Art Lab leva visitantes a descobrir arte urbana de Lagos

Hoje às 17:25 Facebook

O Street Art Lab, uma viagem de descoberta da arte urbana presente na cidade de Lagos, em Faro, vai decorrer nos dias 25 de julho e 29 de agosto.

A iniciativa tem como ponto de partida as instalações do LAC - Laboratório de Actividades Criativas, instalado na antiga Cadeia de Lagos, que é hoje um espaço cultural e dedicado à experimentação artística.A través de uma visita guiada por Nuno Pereira, do LAC, às obras de alguns dos artistas mais representativos do panorama contemporâneo da arte urbana, "serão desvendadas possíveis mensagens implícitas nos murais desta cidade-tela e outras particularidades reveladoras da sua importância cultural, histórica e artística", explicam os organizadores.

