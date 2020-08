Um palco, barcos à volta e muita música: eis o Algarve Boat Festival

Hoje às 15:44 Facebook

No barco-palco vai estar o DJ Pete Tha Zouk. À volta, noutras embarcações, os barcos-festivaleiros vão aproveitar a música, cumprindo todas as medidas da Direção-Geral da Saúde (DGS). Assim será o Algarve Boat Festival, uma iniciativa que se realiza a 29 de agosto, em Lagos, a partir das 15 horas e 30.

No fundo, haverá "várias festas separadas mas unidas em torno de um só espetáculo! Sobre o mar, é claro", diz a organização. A partida será na Praia Dona Ana. "Este conceito inovador de um palco com várias pistas de dança permite garantir ao participante usufruir de um evento único e em segurança, de acordo com as orientações da DGS", acrescenta.

Em Lagos, a tradição do "Banho 29" ou "Festa do Banho" há muito que se encontra enraizada na cultura lacobrigense, sendo um dos principais eventos no município de Lagos.

