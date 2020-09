WaterKings regressa a Lagos com muita adrenalina

Hoje às 16:46 Facebook

A 5.ª edição do WaterKings, um evento de desportos náuticos, realiza-se este fim de semana, dias 19 e 20 de setembro, durante 12 horas seguidas, na Meia Praia, em Lagos, Faro.

As equipas que vão competir em quatro modalidades náuticas diferentes - kitesurf, windsurf, stand up paddle e vela ligeira. Este ano, pela primeira vez, vai haver também uma prova pioneira de wing foil.

Do meio-dia de sábado, dia 19, até à meia-noite, vão ser 12 horas dentro de água, à volta de um circuito com um objetivo: conseguir completar 60% do número de voltas dos primeiros e obter o estatuto de "WaterMan/Woman" ou apontar para o topo e conquistar o título "Water King".

