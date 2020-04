37 infetados num lar de idosos em Loulé

Marisa Rodrigues Hoje às 19:42 Facebook

Subiu para 37 o número de infetados com Covid-19 no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé. São 26 utentes e 11 funcionários. A Administração Regional de Saúde do Algarve está a prestar apoio médico, psicológico e de enfermagem no lar.

A 4 de abril, o presidente da Câmara Municipal de Loulé afirmou que 31 dos 59 utentes estavam infetados e que não havia casos positivos entre os 70 funcionários. Os casos negativos foram retirados do lar e levados para um hotel. Os positivos e os inconclusivos permaneceram na instituição em zonas separadas.

Entretanto, o número de infetados subiu. "Atualmente, entre os utentes, temos um total de 33 negativos e 26 positivos. Ao nível dos funcionários da instituição, temos um total de 56 negativos e 11 positivos", revela a provedora da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Boliqueime, Sílvia Sebastião, em comunicado. A maioria, diz, continua assintomática. Ainda assim, na terça-feira, foi necessário transportar para o Hospital de Faro uma utente que "se encontrava com tosse persistente".

A provedora garantiu que vai passar a contar com "serviços de enfermagem sete horas por dia a prestar cuidados de saúde aos utentes Covid-19 no lar" e também "com apoio médico, tanto aos utentes sediados no hotel, como aos que se encontram no lar".

Para esta quinta-feira estava marcada mais uma ação de higienização e limpeza do piso 2, tal como aconteceu há uma semana. A provedora espera que "logo que a autoridade de saúde entenda estarem reunidas as condições adequada, os utentes que se encontram no hotel possam regressar ao lar".

Também esta quinta-feira, a ARS Algarve anunciou que uma equipa composta por um médico, um enfermeiro e um psicólogo do Agrupamento de Centros de Saúde Central está a prestar apoio diário aos utentes e funcionários do lar. A ARS anunciou, ainda, que os funcionários tiveram uma ação de formação sobre os procedimentos a adotar e as medidas de prevenção e controlo da infeção.