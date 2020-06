Câmara de Loulé aprova medida de apoio ao setor da construção civil

Hoje às 18:55 Facebook

A Câmara de Loulé aprovou uma medida de incentivo ao setor da construção civil no concelho, permitindo que as obras de urbanização, de edificação e de demolição, nas áreas urbano-turísticas, possam continuar mesmo durante o período em que o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE) obriga a uma paragem (de 1 de julho a 31 de agosto).

Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, assinou esta segunda-feira, 15 de junho, um despacho que autoriza a execução de obras, nas áreas urbano-turísticas, ao contrário do previsto no artigo 54º do RMUE.

"A par do turismo, a área da construção civil e do imobiliário tem um peso considerável na atividade económica do município de Loulé. Nesse sentido, este que é um setor que teve uma quebra durante a pandemia, com a acentuação de problemas como a falta de mão-de-obra na região devido às limitações impostas ao nível da circulação de pessoas, bens e mercadorias, e que consequentemente sofreu um atraso na execução das empreitadas, precisa de um incentivo para ser reativado nas próximas semanas e meses com a habitual pujança, em particular neste concelho", explica o autarca.

