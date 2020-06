Cerro da Vila em Vilamoura já reabriu após reabilitação

Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O sítio arqueológico do Cerro da Vila, em Vilamoura, reabriu esta segunda-feira, dia 15 de junho, depois de "um período de reabilitação e intervenção a nível da sinalética, da promoção e da divulgação junto do público".

O Cerro da Vila é "uma das maiores e melhores provas da presença dos romanos no Algarve no século I d.C. e, juntamente com o museu que lhe está associado, permite uma viagem de 5000 anos pela história da Humanidade", garante a Vilamoura World, empresa que gere o espaço.

Descoberto em 1963, "o sítio arqueológico do Cerro da Vila permite um percurso pelas ruínas e uma experiência imersiva de uma típica vila marítima romana constituída por edifícios residenciais com mosaicos e luxuosos fontanários, balneários públicos e privados, fábricas de preparados de peixe e monumentos funerários".

Leia mais em Sul Informação