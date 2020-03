Hoje às 16:48 Facebook

Um passeio pedestre, que inclui visitas a destilarias de medronho, decorre já no próximo dia 14 de março, a partir das 9h30, no âmbito de mais uma Feira da Aguardente e Mel, na Cortelha (Loulé).

Além de proporcionar a visita às destilarias, os participantes vão poder apreciar as paisagens que a Serra do Caldeirão oferece nesta altura do ano, com um percurso de cerca de 11 quilómetros. A incrição na caminhada é necessária.

