Desmantelada rede internacional que traficava droga no Algarve e na Andaluzia

Dois homens, de 55 e 65 anos, suspeitos de pertencerem a rede de tráfico de droga que operava no Algarve e na Andaluzia, foram detidos, em Quarteira, Loulé, revelou, esta terça-feira, em comunicado, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária. O "cabecilha" da organização, sedeada na Andaluzia, também foi detido, mas em Espanha.

As detenções foram feitas no âmbito de "uma complexa investigação que se iniciou em 2019, visando um grupo constituído por indivíduos de diversas nacionalidades que atuava na região do Algarve e Andaluzia". A investigação, devido à sua "transnacionalidade", envolveu também a Guardia Civil e o Serviço de Vigilâncias Aduaneiro do Reino de Espanha.

