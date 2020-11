Dois filmes de Fellini e três estreias na Festa do Cinema Italiano em Loulé

Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois filmes de Federico Fellini, em cópias restauradas, e três estreias de fitas atuais marcam a passagem da Festa do Cinema Italiano por Loulé, Faro, de 13 a 15 de novembro, sempre no "ambiente intimista" do Auditório do Solar da Música Nova.

Assim, no primeiro dia, 13 de novembro, às 21 horas, é exibido "As coisas que nos fazem felizes" (Gli anni piú belli), de Gabriele Mucino.

No sábado, dia 14, às 16 horas, será a vez da estreia, em terras algarvias, de "Figli - Manual de Sobrevivência para Pais", uma comédia do atual ano de 2020. No mesmo dia, mas às 21 horas, vai ser exibido "La Dolce Vita", de 1974, o mais famoso filme de Fellini, aquele do banho de Anita Ekberg na Fonte de Trevi. Uma fita de 1974, que assinala o momento em que o realizador se começa a afastar do neo-realismo.

Leia mais em Sul Informação