Duas crianças socorridas por inalação de fumo num incêndio em Loulé

Um incêndio que deflagrou, este domingo à tarde, numa habitação unifamiliar, em Benfarras, Loulé, fez dois feridos ligeiros por inalação de fumo. As duas crianças, de um e três anos, foram socorridas de imediato.

O alerta foi dado por volta das 17:30 horas e, ao local, foram mobilizadas quatro viaturas e 11 operacionais dos Bombeiros de Loulé, Cruz Vermelha e GNR, apurou o JN junto do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) de Faro. Desconhecem-se as causas do incêndio.

As duas crianças, de um e três anos, foram encaminhadas para o Hospital de Faro como feridos ligeiros, pela inalação de fumo.

O incêndio urbano foi extinto ao final da tarde, perto das 19 horas.