Exposição de fotografia em Quarteira mostra como Moçambique resistiu ao Idai

Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A exposição de fotografia "Resistir ao Idai", de entrada livre, conta com trabalhos de Luís Barra, Leonel de Castro, André Catueira, Miguel Lopes, Tiago Miranda, Tiago Petinga, João Porfírio, Daniel Rocha e António Silva. A inauguração acontece no próximo sábado, às 18 horas, na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira.

Este espaço cultural apresentará imagens que testemunham o impacto da tempestade tropical mais forte a atingir Moçambique desde o ciclone Jokwe, em 2008.

Leia mais em Sul Informação