Festival MED foi cancelado

Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O emblemático Festival MED, que se ia realizar nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho, em Loulé, acaba de ser cancelado devido à pandemia de Covid-19.

A decisão foi tomada após ponderação da Câmara Municipal de Loulé, tendo em conta as medidas de mitigação da Direção-Geral de Saúde, que impuseram a necessidade de distanciamento social e confinamento das populações, assim como a declaração do Estado de Emergência pelo Presidente da República. De acordo com a autarquia, a edição deste ano foi adiada para "o final de junho" de 2021.

Leia mais em Sul Informação