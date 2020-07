Funcionária de lar em Loulé infetada

Marisa Rodrigues Hoje às 01:05 Facebook

Uma funcionária do lar da Santa Casa da Misericórdia de Loulé está infetada com covid-19. As visitas foram suspensas por tempo indeterminado. Utentes e funcionários serão testados esta sexta-feira.

Em comunicado, a direção da instituição esclarece que, quando o resultado do teste foi conhecido, "em articulação com a Delegada de Saúde e o Gabinete de Saúde Pública, foram tomadas as medidas de prevenção para salvaguardar, os utentes, trabalhadores e a restante comunidade".

O caso levou a "suspender as visitas aos utentes da Estrutura Residencial para pessoas idosas por tempo indeterminado" e a decidir que "todos os trabalhadores e utentes vão realizar teste à covid-19". A direção informa, ainda, que a suspensão das visitas será "reavaliada em função dos resultados" dos testes, que deverão começar a ser feitos esta sexta-feira.

É o segundo caso de infeção por covid-19 numa Santa Casa da Misericórdia do concelho de Loulé. No de Boliqueime houve um foco que atingiu mais de duas dezenas de utentes e funcionários e levou à morte de vários idosos. As autoridades de saúde deram este foco como "resolvido" e as visitas, que tinham sido suspensas, foram retomadas no início deste mês, por marcação prévia.