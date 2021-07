GNR apreende e devolve ao dono alfarroba furtada em Loulé

Hoje às 16:05 Facebook

Quatrocentos e cinquenta (450) quilos de alfarroba que foram furtados por três homens e uma mulher numa exploração agrícola, em Loulé, Faro, foram apreendidos pela GNR e devolvidos ao seu dono.

Os militares da GNR identificaram os elementos do grupo, com idades entre os 20 e os 63 anos, por furtos de produtos agrícolas. "Após uma denúncia que estaria a ocorrer um furto de alfarroba, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde verificaram que se encontrava um veículo, contendo no seu interior 11 sacos de alfarroba, e quatro suspeitos a procederem à sua apanha, sem o consentimento do seu legítimo proprietário", descreveu a força de segurança.

