Homem morre após paragem cardiorrespiratória na praia da Quarteira

Um homem de 77 anos morreu, esta quarta-feira, depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória na praia da Quarteira, no concelho de Loulé.

O incidente ocorreu pelas 16.30 horas, quando as autoridades foram alertadas para a presença de um homem caído na água na praia da Quarteira.

"A vítima foi resgatada para terra por um popular que se encontrava na zona, tendo sido prontamente assistida pelos nadadores-salvadores, que executaram as manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM, que deram continuidade às tentativas, não tendo sido possível reverter a situação", explicou, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, acrescentou.

No local estiveram elementos do comando local da Polícia Marítima de Faro, que tomou conta da ocorrência, do INEM e da Cruz Vermelha Portuguesa.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e "encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima", referiu ainda a AMN.