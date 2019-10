Incêndio destrói restaurante em Loulé

Marisa Rodrigues Hoje às 12:26 Facebook

Um incêndio, na madrugada desta terça-feira, destruiu por completo uma hamburgueria, em Loulé. O estabelecimento funcionava no rés-do-chão de um prédio desabitado, que também sofreu danos elevados. Não há registo de vítimas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, as chamas começaram na hamburgueria, tendo o alerta sido dado às 4.31 horas, numa altura em que ninguém estaria no interior nem no resto do prédio, situada no centro da cidade, em frente à Câmara Municipal de Loulé.

Por precaução, três pessoas foram retiradas de um prédio contíguo, mas os Bombeiros Municipais de Loulé conseguiram evitar que o incêndio se propagasse a outros edifícios.

A origem do incêndio ainda é desconhecida. Elementos da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária estiveram no local para tentar apurar a origem da ignição.