Criança de dois anos morre atropelada pelo pai em Almancil

Ontem às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança morreu esta sexta-feira ao final da tarde, na sua casa em Almancil, concelho de Loulé, atropelada pelo pai.

O acidente trágico ocorreu por volta das 18.20 horas quando o pai estava a fazer uma manobra de marcha-atrás no quintal da habitação, situada na Rua da Alegria, no centro da localidade de Almancil.

A criança de dois anos foi transportada pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) para o hospital de Faro. Não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer naquela unidade de saúde pouco tempo depois de ter dado entrada no serviço de Urgência.

De acordo com o responsável pelas relações públicas do comando territorial da GNR de Faro, "o acidente vai ser comunicado ao tribunal, para se perceber o que se passou e se há algum tipo de ilícito criminal". O major Santos sublinha, no entanto, que este é um procedimento normal sempre que há um acidente com vítimas mortais. "Não há qualquer indicador que indicie qualquer suspeita", sublinhou.

No local a prestar socorro à vítima e aos familiares, que ficaram em estado choque, esteve o INEM. A GNR enviou uma patrulha. Os Bombeiros de Loulé transportaram a mãe.