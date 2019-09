Hoje às 16:53 Facebook

Esta já é a segunda decisão do género tomada pela autarquia.

A Câmara de Loulé vai suspender o Plano Diretor Municipal (PDM) no terreno de 1,3 hectares, onde ocorre, todas as quartas-feiras, o mercado da fruta, bem no centro de Quarteira. O objetivo é impedir que sejam construídas mais urbanizações, numa zona onde o betão já é rei e senhor, para avançar, ao invés, com a criação de espaços verdes e de convívio.

