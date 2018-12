Hoje às 19:50 Facebook

Montante apoia o trabalho de 29 entidades.

Vinte e nove entidades que trabalham em matéria de desenvolvimento social, onde se destacam as instituições particulares de solidariedade social, associações sociais e uma organização não governamental, no concelho de Loulé, receberam um montante global de 900 mil euros, no âmbito dos Contratos-Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social, assinados esta quinta-feira.

