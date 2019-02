Homem de 82 anos morre ao tentar parar carro destravado

Paulo Lourenço e Marisa Rodrigues Hoje às 18:14 Facebook

Um homem morreu, na tarde deste sábado, atropelado por uma viatura, que se terá destravado junto à sua residência, no local de Barrosas, no interior do concelho algarvio de Loulé. A vítima tentava deter a marcha do automóvel.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou ao JN que o alerta foi recebido cerca às 14.19 horas.

O automóvel pertence à namorada do neto da vítima. O casal havia chegado há pouco tempo a casa, mas o carro não terá ficado bem travado. Ao vê-lo deslizar, o idoso tentou detê-lo, mas acabou por ser atropelado, adiantou fonte da GNR.

À chegada do socorro, a vítima estava sob o automóvel, que, só parou quando embateu numa alfaia agrícola. Ainda foi tentada a reanimação mas o óbito foi declarado no local.

Acorreram ao local os Bombeiros Municipais de Loulé, uma Viatura de Emergência e Reanimação Médica (VMER) e militares da GNR.