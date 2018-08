Quinze feridos em colisão entre autocarro com ingleses e betoneira na A22

Marisa Rodrigues 16 Maio 2018 às 09:12 Facebook

Um autocarro de matrícula espanhola com turistas ingleses embateu numa betoneira na Via do Infante, em Loulé, causando 15 feridos, quatro em estado grave.

O autocarro embateu na traseira da betoneira, na Via do Infante (A22), antes do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé. Do acidente há a registar 15 feridos, quatro dos quais graves.

Ao volante seguia um condutor português - um dos feridos graves - e 14 passageiros de nacionalidade britânica, que tinham saído de um hotel na Praia da Rocha, em Portimão, em direção ao Aeroporto de Faro, disse ao JN o tenente Afonso do comando da GNR de Faro.

Os passageiros têm idades entre os 9 e 67 anos, sendo que a criança não tem qualquer ferimento, adiantou ao JN Irlandino Santos, comandante dos Bombeiros Municipais de Loulé.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para a colisão foi dado pelas 07.54 horas e, cerca das 08.45 horas, duas vítimas estavam encarceradas no interior do autocarro.

As autoridades não adiantam o que esteve na origem da colisão. Abel Adriano, do destacamento de Faro da GNR, diz que as causa vão ser investigadas.

Pelas 08.50 horas estavam no local do acidente 51 operacionais apoiados por 20 veículos.

Os meios de socorro envolveram elementos dos bombeiros de Loulé, Albufeira, Olhão, São Brás de Alportel e São Bartolomeu de Messines, dos voluntários (Cruz Lusa) e sapadores de Faro, da EuroScut, GNR, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.