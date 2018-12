Crianças com necessidades especiais de Loulé tiveram férias inclusivas

Hoje às 15:29 Facebook

Crianças com Necessidades Educativas Especiais das escolas de Loulé tiveram uma primeira semana de Férias de Natal bem diferente. A Câmara louletana promoveu a iniciativa "Férias de Natal para Todos", entre os dias 17 e 21 de dezembro, que proporcionou "momentos inclusivos, lúdicos e didáticos" aos alunos.

"Depois do enorme sucesso dos programas "Férias para Todos" e "Férias para Todos XL", com frequência de cerca de 1000 crianças e jovens semanalmente, durante as férias da Páscoa e do verão, a autarquia alargou agora o programa ao período de interrupção letiva do Natal, numa ação destinada a crianças com necessidades educativas especiais", segundo a Câmara de Loulé.

