Duas inglesas feridas em despiste de "transfer" a caminho do aeroporto

Duas cidadãs inglesas ficaram feridas, uma com gravidade, na sequência de um despiste perto do nó de Loulé da Via do Infante, na manhã desta segunda-feira.

O acidente obrigou ao corte do trânsito nas duas faixas de rodagem no sentido Loulé/Faro, perto do Túnel do Areeiro, e provocou vários quilómetros de fila.

O veículo, de uma empresa de "transfers", seguia em direção ao Aeroporto Internacional de Faro quando se despistou. Além das inglesas, na casa dos 20 anos, o acidente causou, ainda, ferimentos graves no condutor da carrinha, um homem de nacionalidade portuguesa.

Foram todos transportados em ambulâncias para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Faro, o alerta foi dado às 11.45 horas e os dois feridos graves tiveram de ser desencarcerados.

Depois de assistidas as três vítimas, o trânsito acabou por ser reaberto às 13 horas, mas apenas numa das faixas de rodagem enquanto decorriam as manobras de remoção da viatura.

Fonte da GNR confirmou que o veículo que se despistou fazia serviço de "transfer" de turistas para o aeroporto. As causas vão ser investigadas pelo Destacamento de Trânsito de Faro.

No socorro estiveram envolvidos 19 operacionais dos bombeiros, INEM, Cruz Vermelha e GNR, apoiados por nove veículos.