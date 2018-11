Hoje às 15:46 Facebook

PSD já pediu ao Governo que resolva a situação "prontamente".

A GNR de Loulé só conta, atualmente, com uma viatura a funcionar, estando os demais cinco veículos do Posto Territorial em reparação. Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve Cristóvão Norte e José Carlos Barros já questionaram o Governo sobre esta situação, que consideram que "põe flagrantemente em causa a missão da GNR" neste concelho.

