Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Emblemático espaço da cidade de Loulé apresenta novidades.

O Mercado de Loulé vai ter uma praça de restauração, com o objetivo de criar um "novo polo de atração" de clientes. As obras devem arrancar no final de setembro e, quando terminarem, além de quatro restaurantes, o emblemático espaço louletano também terá um novo horário de funcionamento.

Leia mais em Sul Informação