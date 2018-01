Motociclista morre em colisão com carrinha na EN 125

Marisa Rodrigues Hoje às 16:57, atualizado às 16:58 Facebook

Um motociclista de 27 anos morreu, esta quinta-feira, na Estrada Nacional (EN) 125, na zona do Troto, em Almancil, no concelho de Loulé.

O motociclo seguia no sentido Faro/Albufeira e chocou com uma carrinha de transporte de mercadorias, que saía de uma empresa junto à EN 125.

O condutor do motociclo ficou preso debaixo do ligeiro de mercadorias e acabou por não resistir aos ferimentos. A morte foi declarada no local.

O acidente ocorreu cerca das 15 horas e obrigou a cortar a EN 125 em ambos os sentidos.