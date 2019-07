Hoje às 19:12 Facebook

Obras custam 1,3 milhões de euros.

As obras de musealização dos Banhos Islâmicos de Loulé, um dos mais completos do seu género no panorama da arqueologia da Península Ibérica e que funcionaram entre os séculos XII e XIII, devem arrancar "até ao final do ano". O investimento ascende aos 1,3 milhões de euros e, se tudo correr bem, a obra estará concluída em 2021.

