Porto de Pesca também vai ter posto da Polícia Marítima.

O Porto de Pesca de Quarteira vai ter uma Estação Salva Vidas e a costa do Algarve vai ficar "mais segura". O novo equipamento, que vem colmatar uma "carência que existia", deve estar em funcionamento no verão de 2020, segundo adiantou Nuno Cortes Lopes, comandante da Zona Marítima do Sul, ao Sul Informação.

