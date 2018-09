Hoje às 12:48 Facebook

Um passeio a pé ao luar para descobrir o centro histórico de Loulé é proposta do Museu Municipal da cidade para esta quinta-feira, às 21 horas.

No âmbito das Jornadas Europeias do Património e das comemorações do Dia Mundial do Turismo, esta caminhada cultural arqueológica sob o mote "Património ao Luar" levará os participantes a descobrir os encantos da história da cidade, percorrendo as ruas do Centro Histórico de Loulé.

